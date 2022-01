En la vida y en la rutina que mantenemos cada jornada pueden surgir accidentes inesperados. No digamos ya en la cama, donde una mala posición o un ejercicio brusco acarrea a veces lesiones que nos ponen en tensión. Pese a que es infrecuente, la rotura de frenillo (no así la de pene) es uno de los accidentes más aparatosos que las personas con pene pueden sufrir en sus encuentros íntimos. Al componente de la sangre abundante y el dolor se suma el del agobio y la tensión. ¿Es una situación de emergencia o no debemos magnificarla en exceso? ¿Qué se puede hacer en estos casos?