Seguro que estabas tomándote tranquilamente tu tostada de aguacate esta mañana y te ha asaltado un pensamiento intrusivo delicioso: ¿Y si dejo mi trabajo e incendio la oficina? ¿Por qué no dedicar el resto de mi vida al cuidado de los pandas moribundos? ¿Qué pasaría si abriera mi relación de pareja? ¿Podría enamorarme de otras personas y dividir mi corazón y mi estómago en siete quesitos perfectos, para emplear en cada uno una energía sexual y un deseo equitativos y justos? ¿Mejor me compro un gato, que ahí sí puedo entregarme incondicionalmente al arañazo pasional?

Bromas aparte, tenemos una mala noticia, o una buena nueva, según se mire. Cualquier replanteamiento de tus códigos culturales y tu condición amorosa podría servir para abrirte nuevas vías de conocimiento y experiencia en tus relaciones. Has llegado a la terra incognita de los que aman sin categorías preestablecidas. ¿ Eres poliamoros_ ? ¿ La seguridad de la monogamia es la gasolina que te mantiene funcionando ? ¿No tienes una respuesta en firme?

El problema del amor romántico

El debate que enfrenta a la monogamia y al amor romántico contra el poliamor es un tema sensible que lleva décadas entre nosotros, una auténtica patata caliente que el homínido medio varía entre el rechazo frontal, la condescendencia (‘Lo que quiere esa gente es fornicar sin consecuencias, ¡pasarse por la piedra a todo el jardín de la humanidad!’) y la curiosidad por un modelo de relaciones múltiples basadas en la confianza, el respeto y la comunicación entre las partes.

Al menos, así lo defienden los que lo practican de forma consciente, también como una forma de escapar del yugo del amor romántico y el barro cultural que nos etiqueta en una dualidad absurda: monogamia o ‘amor con media discoteca’, solo que el poliamor no tiene nada que ver con esa aparente falta de ética de quien salta de cama en cama sin crear vínculos, y ni siquiera significa lo mismo que poligamia o la bigamia, una figura legal en ciertos países para los matrimonios múltiples.

Información antes de tomar acción

Tres conceptos, pues. Monogamia, persona no monógama o, por último, poliamor (jerárquico o no jerárquico). Antes de decidir cuál es tu modelo afectivo, sería importante que te informaras bien de los pros y contras de cada uno. Hay tanto escrito sobre la monogamia como sobre el poliamor; en ambos casos, por personas (o teóric_s) que han pasado por la misma indecisión que sientes ahora mismo.

Autoanalízate para decidir entre poliamor o monogamia

Elegir qué modelo de relaciones afectivas va contigo no es como conjuntar unos pantalones con una camisa, requiere que te pongas en la figura del discóbolo: pensar, evitar el sesgo o el rechazo de un modelo u otro y autoanalizarte hasta el fondo del callejón. Las respuestas al autoexamen no te darán la clave que buscas (digamos que es un trabajo de varios años el que tienes que hacer), pero al menos te orientarán en la dirección correcta y te permitirán visualizar de forma sintética todo eso sobre tu deseo, tu instinto, tu modelo afectivo presente.

Piensa en las relaciones monógamas que has tenido . ¿ Cuáles han sido tus sentimientos cuando estabas construyendo ese vínculo? ¿Sudas la gota gorda pensando que solo y exclusivamente vas a estar con una persona? ¿Piensas que no es natural amarse y tener relaciones profundas y vínculos con una sola persona? Por el contrario, ¿ estás cómod_ con la estabilidad de una relación romántica duradera ? ¿Te provoca rechazo la idea de ‘darse’ y construir vínculos con más de una persona?

Ahora pasemos al deseo, un territorio muy peligroso de sesgos y juicios en el que deberías analizarte con honestidad, como si lo hicieras con una persona amiga. ¿Has tenido deseo recurrente por otras personas mientras mantienes una relación estable? ¿Tienes ganas de pedirle un tiempo a tu pareja porque te has agobiado? ¿Has sido infiel más de una vez? ¿Te has enamorado de otra persona mientras comías perdices con tu ‘pareja de toda la vida’?