En el sexo, importe o no la capacidad visual que tengamos, son frecuentes las dudas en torno a la resistencia de nuestros órganos sexuales (¿estás pensando en ponerte un piercing?). Una de las cuestiones que más curiosidad nos produce es la que tiene que ver con la flexibilidad o rigidez del pene. ¿Se puede romper si no tenemos cuidado en nuestros encuentros de cama o nos ponemos demasiado creativxs? ¿Cuánto aguanta? Lo de la rotura, ¿es un mito o hay casos comprobados?