Dichosa aquella persona soltera que vive entre cabras en lo alto de unos peñascos y no tiene acceso a un teclado de móvil. Cuando las redes sociales no formaban parte imprescindible de nuestra vida, y los mensajes de texto ni siquiera eran una herramienta para una vida secreta fuera del ámbito de la pareja, catalogar una infidelidad era algo mucho más sencillo (superarla, no tanto). Con la llegada de los sms, los emojis, los WhatsApps y nuestra floreciente vida digital, la infidelidad y sus tentáculos pasaron a ser un asunto con las fronteras borrosas.