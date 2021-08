Ocurre en la amistad como en el amor, y es en esta última faceta donde últimamente han resurgido con fuerza algunas filosofías amatorias de nuevo cuño. Una de ellas es el ‘slow sex’, y su hermana gemela en el plano romántico, el ‘slow love’; la capacidad o la necesidad de amar ‘más despacio’ en oposición a esa hipervelocidad, swipe right y si te he visto no me acuerdo del mundo de las citas digitales.