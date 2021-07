‘Mira, llevo la vacuna de Pfizer, no te preocupes, puedes quitarme la ropa’. Parecería que una frase tan surrealista como esta no tendría cabida en el mundo real, pero el hecho es que está empezando a ser una realidad desde que los calendarios de vacunación de medio mundo se han alineado para inmunizar a la mayor parte de la población lo antes posible.

La moda de utilizar la vacunación como ventaja a la hora de ligar ya venía pisando fuerte desde hace meses en las apps de citas como Tinder, Match o OK Cupid. A los récords de nuevos usuarios que estas plataformas anunciaron el año pasado se suman un aumento de las búsquedas de los perfiles libres de Covid , que premian sobre todo a los que aclaran en la descripción de su perfil si están vacunados.

Esta ventaja competitiva en las aplicaciones de ligoteo solo por ser inmunes a la Covid 19 no es la única prebenda que se ha impulsado estos últimos meses para la población vacunada. En Nueva York, recientemente, las autoridades sortearon 50 becas en centros universitarios entre los menores de 17 años que llevaran la primera dosis de Pfizer . Cuatro años de matrícula y alojamiento gratis solo por tener la inmensa suerte de recibir el pinchazo; casi como ganar la lotería sin mover un dedo.

La respuesta a esta mano tendida del gobierno de apps como Tinder o Ok Cupid (por nombrar solo dos de las que gozan de mayor de popularidad en Estados Unidos) no se ha hecho esperar. De momento, el acuerdo todavía está en proceso. No han trascendido cuáles serán las ventajas o poderes especiales de estos usuarios vacunados en unas apps que privilegian, sobre todo, la monetización para ganar ventajas competitivas de seducción.