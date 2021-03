Tan cierto es que el sexo nunca es suficiente si se hace bien como que todavía quedan altos muros de mitos, tabúes y desconocimiento por romper a martillazos (si es con el dedo, inventiva y guante de seda, mucho mejor). Muchos hombres y mujeres aún no han explorado del todo su cuerpo y no saben cuáles son sus zonas erógenas, esos puntos de placer llenos de terminaciones nerviosas que pueden convertir un polvo normalito en la llegada de los cuatro jinetes del orgasmo. Es normal. ¡Esto no se enseña en los colegios!