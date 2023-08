En cuestiones de seguridad, la app estrella de Meta sabe que debe mantenerse constantemente actualizada con nuevas capas de privacidad para que la experiencia de utilizarla sea segura y libre de interferencias externas. Por lo general, esto no supone mayor problema. Sabemos que WhatsApp es una aplicación bastante confiable. Utiliza el conocido como cifrado de extremo a extremo para proteger nuestras conversaciones y nos brinda varias opciones para configurar a nuestro gusto la privacidad.

Puede ocurrir, no obstante, que de vez en cuando se cuele por una de esas grietas la llamada de una persona desconocida que no nos interesa recibir, alguna estafa que adopta la forma de un mensaje amigable o una llamada de origen sospechoso. Quienes solo quieran estar en contacto con la gente que han elegido están de suerte. Meta acaba de anunciar una nueva capa de seguridad que nos va a proteger de las llamadas de desconocidos en WhatsApp. Podremos silenciarlas cómo y cuando queramos, y quedará un registro para que no nos vuelvan a pillar con la guardia baja..