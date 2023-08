A menudo descuidamos la pestaña de ‘Archivados , un auténtico cementerio digital de elefantes al que van a parar todos los chats que no queremos atender, los silenciados o los grupos activos que nos fríen a notificaciones y de los que nos da vergüenza que nos vean salirnos (si has eliminado alguna conversación y te arrepientes, puedes recuperarla siguiendo estos pasos ) . Hasta la pestaña de ‘Archivados’ tiene sus haters. Hay quien no soporta verla ahí, porque le recuerda a sus obligaciones o le hace sentir culpa por todos los mensajes que ha decidido ignorar.

Una advertencia antes de continuar. Te recomendamos que, si no lo has hecho todavía, descargues la última actualización de WhatsApp y la instales en tu teléfono sin perder más tiempo. Este paso es necesario para que puedas completar el truco tal y como te lo describimos. Por otro lado, estás de suerte. Es bastante fácil hacerlo. No necesitarás ninguna de esas aplicaciones externas que prometen arreglar todo lo que WhatsApp no te da de forma nativa.