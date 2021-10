La red social de los retos virales y los adultos con síndrome de Peter Pan, una de las más populares de Internet y la que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos dos años, no perdona a los creadores de contenido que se conforman con replicar las mismas tres o cuatro canciones que ya alcanzaron la gloria y la fama hace horas. Es necesario tener olfato para convertir cualquier video en viral, precisamente porque la competencia es feroz (y la gente tiene mucho tiempo libre).

Parejas bailando sexy untadas de nata montada, adultos imitando el lloro enfurecido de un bebé, gente que se rapa la cabeza al ritmo de la música… hay todo un mundo de posibilidades maravillosas . Adelante, no tengas miedo. Abraza la vergüenza ajena y empieza a grabar.

Si riegas la descripción de tu video con demasiados hashtags (#satanás #misanegra #tardechula #sacrificiohumano #...), el algoritmo de Tiktok podría llegar a considerarlo como spam. Escoge un número razonable, entre 4 y 8. No hagas caso a las habladurías. Es verdad que las etiquetas tienen cierta importancia para hacer circular el video entre los millones publicados, pero no hasta el punto de impedir que ese contenido sea viral si decides no incluir ninguno.