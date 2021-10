El Until Dawn es una aventura narrativa de terror y supervivencia desarrollado por Supermassive Games y disponible en PS4 que sigue a ocho amigos adolescentes durante sus vacaciones en una montaña dejada de la mano de Dios. Como en toda peli slasher que se precie, las vacaciones de estos amigos no tardarán en ponerse turbias con la llegada de un misterioso asesino en serie, y seremos nosotros, como jugadores, quiénes decidiremos qué hacer y cómo se desarrolla la historia . O lo que es lo mismo: quién sobrevivirá al amanecer. Si te molan los slashers, este juego está hecho para ti.

Otro jueguito de Supermassive Games ideal para Halloween. Little Hope es la segunda parte de la antología de terror The Dark Pictures, que comenzó en 2019 con el lanzamiento del slasher Man of Medan, y un juego ideal para disfrutar con tu chico o chica en esta noche de brujas de 2021.

Little Hope es una aventura narrativa de terror con tres modos de juego , uno individual, uno cooperativo online para dos jugadores y uno cooperativo en modo local para cinco personas, en la que nosotros mismos decidiremos el futuro de los personajes en base a nuestras respuestas y elecciones. La trama sigue a un grupo de cuatro estudiantes y a su profesor en el pueblo de Little Hope , un lugar maldito y desesperanzador en el que se llevó a cabo una caza de brujas en el siglo XVII. Nuestro objetivo, como jugador, será salir del pueblo, pero para ello tendremos que adentrarnos en las profundidades del pueblo para descubrir su oscuro pasado . Y hasta ahí podemos contar.

Si hay algo que no puede faltar en un buen Halloween, eso son los zombies, y en DayZ hay para tomar y regalar. Este título es un videojuego de acción y supervivencia en mundo abierto ambientado en un universo postapocalíptico en el que no solo tendremos que preocuparnos por los zombies y la falta de recursos, sino también por todos los otros jugadores que no formen parte de nuestro grupo de aliados. Y es que en el DayZ pueden participar hasta 60 usuarios simultáneamente, por lo que no podrás fiarte ni de tu propia sombra.