AdoptaMe es el TFG de un estudiante de Ingeniería Informática y ha sido todo un éxito: ha superado las 40.000 descargas

El joven se ha puesto en contacto con más de 450 protectoras y es completamente gratuita

En Yasss hemos hablado con David, el creador de la aplicación, para que nos cuente qué tal está funcionando

Este curso escolar tan peculiar, condicionado por la pandemia, está acabando para los universitarios y es por eso que aquellos que están terminando su etapa universitaria están también terminando sus trabajos de fin de grado. Pues bien, ha sido precisamente el TFG de un estudiante de Ingeniería Informática, David, el que se ha vuelto viral en los últimos días en las redes sociales.

El joven español, a sus 22 años, ha creado una aplicación que se llama AdoptaMe y que sirve para facilitar y hacer todavía más accesible el proceso de adopción de animales. Cada vez son más las personas que se animan a adoptar animales en vez de a comprarlos y, nos pasamos todo el día pendientes del teléfono móvil, así que poder gestionar la adopción a través de este es mucho más cómodo.

Esta aplicación está ya disponible para descargarla de manera gratuita, pero, por ahora, solamente para Android. Esta app está arrasando en Internet y la publicación que ha compartido su creador en Instagram acumula ya más de 93.700 likes. En esta, David explica en qué consiste esta aplicación y por qué cree que puede ser útil. Hemos hablado con su creador y ni siquiera él se había llegado a imaginar que AdoptaMe fuese a tener tantísimo éxito: "No tengo palabras. Jamás me esperé la repercusión que ha tenido la app. Gracias a toda la gente que ha apoyado, la app consiguió ser Top 1 en PlayStore", ha explicado el joven.

Casi 40.000 descargas

La aplicación está disponible para ser descargada y utilizada desde el pasado 8 de mayo y cuenta ya con "casi 40.000 descargas y más de 200 protectoras han registrado sus animales". Ese mismo día, David, su creador, compartió un post en Instagram en el que presentaba su aplicación y explicaba en qué consiste: "Estoy terminando la carrera de ingeniería informática y afortunadamente he podido hacer el TFG sobre una idea personal, una app para la adopción animal", empezaba escribiendo el joven universitario.

El objetivo de David al crear su app es el de "generar un punto único de adopciones en la sociedad (como un trivago para adopción animal), así será mucho más fácil dar visibilidad y encontrar un nuevo hogar para muchos animales". Además, ha contado a Yasss que esta idea surge como una iniciativa para ayudar más a este sector: "Durante los años que he estado estudiando la carrera he estado yendo de voluntario a una protectora de animales en mis huecos libres. La idea de crear una app que proporcione un punto único de adopciones me pareció una buena manera de utilizar el conocimiento que había adquirido para aportar un granito de arena", ha explicado David, que de esta manera ha podido unir en un solo proyecto dos de sus pasiones.

Pero ese no ha sido el único motivo por el que ha querido crear esta aplicación, sino que hay otro incluso más importante para él: "Creo que en la sociedad, en general, se están olvidando valores y perdiendo el horizonte sobre lo que es importante. No siempre hay que hacer las cosas esperando algo a cambio. Por eso la app es y será siempre sin ánimo de lucro. Estará ahí para ayudar y aportar a quien quiera beneficiarse de ella".

La app es y será siempre sin ánimo de lucro

Esto es algo que ha querido dejar claro también en su post de Instagram, donde ha escrito que él no gana dinero con las descargas, ya que "es benéfica y sin ánimo de lucro, veréis que es gratuita, no tiene anuncios ni ningún tipo de fuente de ingresos", explica. "Hasta ahora he estado contactando con más de 450 protectoras y la acogida ha sido genial, les parece muy buena idea y muchas ya han registrado sus animales", seguro que si esta aplicación funciona correctamente poco a poco serán más las protectoras que querrán colaborar con AdoptaMe.

¿Cómo utilizar esta app?

Utilizar esta aplicación es muy sencillo, ya que es de lo más intuitiva. El primer paso es, por supuesto, descargarte la aplicación, después crearte una cuenta para la cual tendrás que poner una dirección de correo electrónico que será la manera que tendrán de ponerse en contacto contigo las protectoras: "Registrarse requiere los datos mínimos para poder funcionar y enseguida puede verse la lista de animales que buscan hogar".

Cuando hayas completado toda la información sobre ti en tu perfil, lo siguiente será indicar si eres una protectora o un posible adoptante. En el caso de que selecciones 'adoptante' aparecerá en la app un listado de animales de distintas protectoras que están en adopción. Además, para que este proceso sea más sencillo podrás filtrar por raza, provincia, etc.

Cuando encontremos al animal que queremos adoptar en el listado, simplemente tendremos que pinchar en su ficha y solicitar la adopción. Entonces, "cuando un usuario solicite la adopción de un animal, la protectora se pondrá en contacto con él para continuar con su propia metodología y protocolo de adopción", explica David.

¡Ya hay adopciones que se han producido gracias a la app!

AdoptaMe es ya una realidad, y no solo porque pueda descargarse en Play Store, sino porque ya se han producido las primeras adopciones a través de la aplicación. Esto es lo que más ilusión hace a David de todo el proceso: "Estos días he hablado personalmente con varias protectoras y personas dedicadas al rescate y protección animal que están utilizando la app y me han dado la gran noticia de que ya han formalizado varias adopciones a través de AdoptaMe".

La aplicación ya está funcionando y parece que todo está yendo tal mejor de lo que David se podría haber imaginado: "Esto es una muy buena noticia ya que podemos alegrarnos de que la app está cumpliendo justo el objetivo para el que fue diseñada. Sólo por esto ya ha merecido la pena".

