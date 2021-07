El listado se ha consensuado con distintas organizaciónes LGBTIQ (GLADD, The Trevor Project, RFPLAG), todas del ámbito anglosajón. No solo se limitan al he/him o she/her , sino que hay muchos más. ‘It’ o ‘Its’, pronombres que utilizan algunas personas agénero o no binarias, no han sido añadidos aún.

co / cos

e / ey / em / eir

fae / faer

he / him / his

she / her / hers

mer / mers

ne / nir / nirs

nee / ner / ners

per / pers

they / them / theirs

thon / thons

ve / ver / vis

vi / vir

xe / xem / xyr