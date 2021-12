Hasta hace relativamente poco, las herramientas de enlazado eran exclusivas de las cuentas con un alcance por encima de la media , y la gran mayoría de instagramers anónimos sufrían por no poder usar estas funcionalidades. Era el famoso ‘Swipe up’ (deslizar para arriba) que las cuentas con más de 10.000 seguidores podían usar para llevar a sus fieles a un sitio web externo.

Afortunadamente, ese Instagram medieval de reyes-influencers y plebeyos va quedando atrás (no hay que olvidarlo: Instagram podría minar seriamente nuestra autoestima). Poco a poco tenemos acceso a nuevas herramientas que prometen hacernos pasar muchas más horas trasteando en el feed. En suma: ya no hay castas (o no del todo) en la plataforma. Tengas dos seguidores o un millón, tendrás derecho a usar una de las funcionalidades estrella: el enlazado a través de stickers.