Reconócelo. Estás de tranqui con tu smartphone en el sofá, una tarde, sin meterte con nadie. Hace menos de un segundo acabas de colgar un tuit gracioso sobre los pandas (‘Este panda zombie es lo mejor que me ha pasado esta semana’), y antes de que te des cuenta estás recibiendo replies o retuits de usuarios molestos que portan una especie de antorcha digital con tu nombre dentro. No entiendes nada. Te rascas tu cráneo de homínido. ¿Por qué me odian?, te preguntas. ¿Es tan grave que me gusten los animales adorables que se alimentan de carne humana? ¿Se ha tomado esta gente su litio?