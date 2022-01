Te habrás visto multitud de veces en esta tesitura: quieres activar una función en Instagram o realizar una tarea sencilla y, a primera vista, la aplicación no te ofrece la manera de hacerlo. Esto es bastante habitual. La red social cuenta con algunas herramientas que son intuitivas y están siempre a mano, mientras que otras parecen haber sido escondidas por tu peor enemigo o un duende que atesora oro y no lo comparte con nadie. De hecho, existen algunos trucos y herramientas para ganar followers y engagement en la plataforma.

No hay nada más fácil que mantener una conversación por mensaje privado en Instagram con alguno de nuestros contactos y equivocarnos de chat; o enviar una foto inadecuada (ejem, ejem) y arrepentirnos casi al instante. Los envíos por error son el pan nuestro de cada día, y al igual que pasa en el chat de Facebook o en WhatsApp, hay que trastear un poco para encontrar la forma de borrar ese mensaje sin que la otra persona llegue a leerlo. Si te he visto, no me acuerdo.