La “letra pequeña” es que, después de todo este proceso (tan fácil), aún habrá contactos que no te aparezcan. Esto se debe a que algunos no habrán incluido su número de teléfono en la información de contacto que rellenaron el día que abrieron su cuenta de Instagram (no es un dato obligatorio en el proceso de abrir una nueva cuenta), y por lo tanto, la aplicación no podrá localizarlos a través de esta funcionalidad.