Bien es cierto que las cosas pueden torcerse. No siempre hay ‘buena vibra’ entre nosotros y quienes nos leen y comentan en nuestro feed. Una publicación popular, políticamente comprometida o polémica puede atraer también multitud de comentarios negativos, insultantes y desagradables (“¿Pero ¿qué le he hecho a esta persona? ¿He escupido en la comida de su gato?”). A nadie le apetece llevarse hate a espuertas, y por eso, en aras de otorgarnos un mayor control de los comentarios de nuestra cuenta, la aplicación nos permite seleccionar qué publicaciones admiten comentarios y cuáles no.