Para engañar al algoritmo, lo mejor es informarle cada vez que puedes de que no te interesan las publicaciones sugeridas que te va proponiendo

Muchos usuarios están en contra de este contenido que no han solicitado. Opinan que solo es una estratagema de Instagram para crear más adicción y mantenerlos enganchados el mayor tiempo posible

Ya se sabe que el algoritmo, los likes y las publicaciones compartidas no permiten descansar a nuestro ego. Instagram es esa trampa para osos que desea que pasemos el mayor tiempo posible haciendo scroll con el dedo, y para ello utiliza algunos trucos útiles y otros sucios, que muchos usuarios detestan. Uno de ellos es el de las publicaciones sugeridas, que la red social más popular implementó hace unos meses para que sus instagramers quedaran atrapados muchas más horas en el vientre de la bestia, entre fotos de puestas de sol, tostadas de aguacate y gatos a los que sus dueños obligan a posar como bailarinas francesas.

Te contamos cómo puedes sacarles más partido o desactivarlas.

El problema de las publicaciones sugeridas

La trampa es sencilla, y así es como piensa el algoritmo. Cada vez que un usuario termine de ver las publicaciones de las personas a las que sigue, Instagram sugerirá nuevas publicaciones, y volverá a hacerlo cuando esa persona haya pasado un determinado número de minutos desviándose por ese laberinto de contenido no solicitado, en una rueda del hámster interminable que se salda con un resultado fatal: resulta que solo querías echarle el ojo al post sobre mascarillas y feminismo que ha publicado una de tus amigas, y media hora más tarde has consumido otras treinta publicaciones relacionadas, además de unos cuantos anuncios pagados. Es el algoritmo, diciéndote: “Abre la boquita, que todavía te cabe un poco más de feed”.

Esta nueva función de Instagram ha sido criticada por muchos usuarios furibundos, que no solo no desean ser asaltados por un contenido que no han pedido, sino que, además, consideran que esta lógica perversa del contenido por el contenido hará que aumente la adicción a la aplicación.

Cómo terminar con ellas

Malas noticias para el usuario o la usuaria que solo desee llegar a la meta, el conocido “estás al día”, que Instagram te anuncia cuando ya no te queda ninguna publicación de tus contactos por ver. Lo cierto es que las publicaciones sugeridas, como tales, no se pueden eliminar. Sí puedes utilizar algunos trucos para que el bombardeo sea de menor intensidad. Pon a cero el historial de búquedas.

1. Lo primero es entrar en la aplicación. Seguidamente, entra en el icono de tu perfil, pulsando en la parte inferior derecha de la pantalla de tu móvil.

2. Una vez dentro de tu perfil, tienes que pulsar en el icono de las tres rayas, situado esta vez en la esquina superior derecha. Ahí accederás a la barra de funciones: Archivar, estadísticas, tu actividad, código QR, guardado, mejores amigos, descubrir personas.

3. Tienes que fijarte en la última opción, abajo del todo: ‘Configuración’. Pincha. Después accederás a una nueva barra de funciones. Escoge ‘Seguridad’. Ahí podrás elegir la opción ‘Borrar el historial de búsqueda’.

Escoge solo el contenido de tu interés

Sí, Instagram y tú estáis en una relación tóxica, y por eso no paras de recibir publicaciones que te hablan sobre los helechos, aunque no hayas estado jamás cerca de un helecho en toda tu vida, o esas otras sobre aparadores vintage que cuestan tres veces tu sueldo y un poco de la sangre de tus hijos no nacidos.

No todo está perdido. Todavía puedes tomar las riendas de tu vida y del contenido sugerido y ponerle un dique de contención. Otra de las formas que tienes de controlar a la bestia de Instagram y apretarle las tuercas para que no te brasee con sugerencias de contenido no solicitado es similar a cuando bloqueas toda la información que pueda llegarte de tu ex, por cualquier canal por el que normalmente accedes a ella.

La magia está en ocultar el contenido que no desees ver (¡alejaos de mí, put*** helechos!) para ir capando a la inteligencia artificial del algoritmo y limitando su capacidad de sugerirte macetas para helechos, abonos para helechos, lugares del sistema solar dominados por los helechos.

1. Cuando recibas un contenido que no te interese, fíjate en los tres puntos que hay a la derecha de la publicación. Pulsa el icono.

2. Se desplegará una lista de opciones. Escoge ‘No me interesa’.