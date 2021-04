El camino para ser eremita digital no es nada fácil , y en Instagran menos. La aplicación trata de sorber el jugo de nuestro ego, deja las mondas, y, más tarde o más temprano, acabamos convertidos en auténticos yonkis de las fotos de aguacate .

La mayoría de los trucos para aumentar la privacidad que la aplicación pone a disposición de sus usuarios no están tan a la vista como nos gustaría, y hay que buscar esos DIY que campan por la red para empezar a orientarse en los ‘capados’ básicos : vivir sin notificaciones constantes, likes o chequeos continuos de quién mira nuestras stories.

Impedir que compartan mi contenido en Stories

Por defecto, Instagram se nos ofrece abierta como un melón. No a tanta gente se le ocurre pasar su cuenta de pública a privada , para empezar a capar ese síndrome de la ventana indiscreta en el que vivimos todos los que tenemos la aplicación instalada en el teléfono móvil.

Todo nuestro contenido , nuestra vida, nuestras fotos de gatos están a la vista, sin diques de contención ni barreras. Cualquiera puede compartirlo en sus stories y, además, añadir una apostilla crítica, un insulto o una refutación que no nos haga ninguna gracia.

Imaginemos por ejemplo el caso de una influencer que comparte un contenido sobre ovejas, y a alguien no le gustan las ovejas (criatura desalmada). Si la persona que ha escrito el contenido sobre esos adorables animales que a veces se comen a los niños del pueblo no utilizara las funciones de privacidad, su contenido sería replicado por otros muy fácilmente sin posibilidad de pararlo. Ejércitos de haters de las ovejas (¿pero qué os pasa?) podrían compartir y compartir en sus cuentas y stories esa foto aciaga de un corderito hasta convertir nuestra vida en una pesadilla. Ése solo es uno de los casos en que nuestro contenido y nuestras publicaciones pueden ser usados de un modo que no nos gusta.