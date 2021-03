Los misterios de TikTok nunca descansan. Tanto si eres una persona que solo sube videos de perretes bailando de vez en cuando como si te consideras alguien pro tienes que conocer algunas de las herramientas más interesantes de la aplicación , que ya compite al mismo nivel que gigantes como Facebook o Instagram. La herramienta imprescindible, y más obvia, es la de las transiciones entre videos , que muchos tiktokers aún no dominan del todo. Pero ahí está la diferencia: un video mal cortado o uno con unas transiciones chulas que hagan subir tus likes y seguidores como la espuma.

Para qué hacer transiciones

Al igual que en una película, las transiciones sirven para unir el escaso tiempo de cada clip de la app (15s) de forma creativa : dar una patada y que otro usuario la reciba, pasar la mano para que en el siguiente trozo de video nuestra ropa haya cambiado o incluso introducir un filtro para dejar que la lluvia caiga y luego pararla con nuestras manos, como si domináramos la magia. Todo eso y mucho más es l o que puedes hacer con una simple transición en TikTok . Es una manera de dar fuerza a tu video y destacar entre todos esos millones de clips de usuarios que desafinan y no saben ni darle al botón de grabar.

En TikTok existen muchos tipos de transiciones, pero las que suelen funcionar mejor y más se utilizan son Switch On (y Off) o Countdown. Son muy pintonas, y de ahí su popularidad. Los usuarios más expertos suelen decantarse por Zoom In o Scroll, aunque requieren un nivel un poco más alto que el del tiktoker medio.