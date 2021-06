Uno de los peajes más aburridos de Instagram, igual que sucede con nuestras cuentas de correo electrónico si no las tenemos bien configuradas, es ese momento en que queremos abrir un mensaje de alguno de nuestros contactos pero no queremos que sepan que lo hemos leído .

Si no nos apetece contestar, luego llegan los dramas, porque responder a esos DM suele ser carne de olvido, y quedas realmente mal si te acuerdas dos semanas después. No digamos ya si lo que nos apetece es ignorar al remitente, con un frío desdén digital, una especie de ‘paso de ti, y ahora voy a abrazarme a mi carpeta de instituto’.

Desconexión

La primera forma de hacerlo, y la más fácil, consiste en acceder a la bandeja de DM de Instagram y desactivar la conexión Wifi o los datos de tu móvil en ese momento, de manera que puedas abrir el mensaje que no quieres que quede en visto con total tranquilidad. Este truco no depende de aplicaciones de terceros, algo que para muchas personas es una ventaja.

Cierre de sesión

Bien: ya has recibido el mensaje que no quieres que aparezca como ‘leído’. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación de Instagram y acceder a la carpeta de los mensajes. En este punto, desactiva la conexión wifi y los datos móviles, y procede a abrir el mensaje cuyo contenido no quieres que se sepa que has leído.