Seguro que más de una vez te ha ocurrido lo siguiente: quieres desconectar y no te apetece que tus contactos sepan la hora de tu última conexión en Instagram, o algún contacto te demanda una respuesta porque ha visto esa doble confirmación azul en vuestra conversación y sabe que has leído su último mensaje. Hay muchos motivos legítimos para dejar a alguien en visto, y no siempre obedecen a una declaración de guerra.