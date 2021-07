Su evolución claro, ha traído consigo algunas costumbres desagradables , como alguien que nos bloquea por algún motivo , justificado o no. ¿ Sería posible comunicarse con una persona que nos ha vetado en WhatsApp? ¿Cómo podemos mandarle un audio y saltarnos ese muro del baneo, a lo Juego de Tronos?

Lo suyo sería que te cercioraras de que te han bloqueado en WhatsApp. Nada más sencillo que comprobarlo, por suerte. La app no nos enseña esta información de forma directa, pero hay detalles en los que puedes fijarte para saber si has recibido una red flag.

Una vez hechas las averiguaciones (“Sí, me ha bloqueado. ¿No será porque llamé a su madre tapón de bañera sin sentimientos?”), toca intentar saltarse el bloqueo con algunos sencillos trucos . Recuerda: bajo tu responsabilidad. Si hemos recibido un baneo en WhatsApp, quizá sea hora de valorar si invadir la privacidad de esa persona es un acto lícito, o mejor dejamos correr las aguas hasta que se calmen.

Si has decidido que prefieres usar los agujeros de gusano y las trampas de WhatsApp para reventar el bloqueo que te han hecho, tienes que saber esto: técnicamente, no hay forma de saltártelo si no es con ayuda de un cómplice; por ejemplo, un amigo al que le pidas que te añada a un grupo donde también esté la otra persona. Necesitas un aliado para conseguirlo.