Si hay un peaje realmente desagradable en redes sociales es el de recibir anuncios no deseados todo el tiempo. Por desgracia, Instagram sostiene sus ingresos en la publicidad invasiva a sus usuarios, hasta tal punto que a veces es absolutamente imposible ver más de cuatro o cinco stories seguidas sin recibir una inyección de anuncios no deseada en las que uno no puede más que preguntarse: “¿Por qué el algoritmo cree que me gustan los cursos de esgrima medieval o que poseo un murciélago al que debo alimentar tres veces al día con esas pastillas para la rabia?”



Es complicado luchar contra esa lluvia masiva de cursos, productos y objetos de consumo metidos con calzador en nuestras retinas, pero no imposible. Hay ciertas formas de recibir menos anuncios. No te olvides de los otros trucos que te hemos revelado por aquí para mejorar tu relación con la aplicación.