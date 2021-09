No cabe duda de que Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones imprescindibles en la vida de todo aquel que quiera documentar su vida, mediante simulacro de paisaje y puesta de sol, o bien con imágenes lo más fieles posibles a su día a día.

Desde que Instagram ha introducido una nueva funcionalidad que ‘chiva’ la hora de nuestra última conexión , esta necesidad de mantener nuestra privacidad se ha vuelto casi necesaria para los que no queremos sentir la mano de hierro de una inteligencia artificial (o un contacto pesado) cuando naveguemos.

Además, con este pequeño tutorial te contaremos cómo desactivarla y aparecer como "no conectado" , para que así nadie sepa qué es lo que haces en la aplicación cuando nadie mira y no aparezcas como activo/a.

Desactivando la pestaña (lo sabrás cuando esté en color gris) ninguno de tus contactos podrá saber la última vez que te conectaste. A su vez, no aparecerás en modo activo en la aplicación, algo que resulta una ventaja si quieres visitar de incógnito otras cuentas y evitar a contactos plastas que puedan recriminarte algo del tipo “Ayer vi que estabas conectado, y no me respondiste a mi último mensaje”.