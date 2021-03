La aplicación tiene prácticamente las mismas funcionalidades de Whatsapp e incluso alguna más. Gracias a una interfaz intuitiva y a sus opciones de privacidad adicionales, como la posibilidad de usarlo sin tener que mostrar tu número de teléfono, las descargas de Telegram suben como la espuma estos días. Un servicio de lo más útil para conversaciones de trabajo, grandes grupos o para esa persona que has conocido en una app para ligar, pero de la que todavía no te fías lo suficiente como para pasarle tu número de teléfono. Si quieres saber cómo habilitar esta función, sigue leyendo: en Yasss te contamos cómo hacerlo, paso a paso.

Sin número, pero con tarjeta SIM

Uno de los puntos que hacen destacar a Telegram frente a WhatsApp es que para registrarte en la app no necesitas tener una tarjeta SIM en el dispositivo que vayas a usar. Eso no significa que no te pidan número de teléfono (te lo exigirán sí o sí), sino que podrás descargarte la app en una tablet, móvil u ordenador sin necesidad de que estos tengan una SIM.