En su afán por monitorizar hasta el más mínimo detalle de nuestra actividad en la aplicación, Instagram a veces se comporta como un Gran Hermano . El algoritmo es un chivato siempre vigilante. No pierde ojo a lo que hacemos, qué perfiles visitamos o con quién nos escribimos, por mucho que a veces deseáramos lo contrario.

Lo cierto es que no apetece enemistarse con nadie ni recibir algún “vi que te conectaste ayer y no me escribiste”, entre otras muchas situaciones que pueden darse si cualquier persona puede saber estos datos. Con este sencillo tutorial podrás ocultar la hora de tu última actividad fácilmente y seguir manteniendo cierta privacidad (aquí tienes otros trucos, por si quieres seguir investigando).