WhatsApp no es una aplicación perfecta. Quizá deberíamos decir, más bien, que puede obligarnos a dar muchos rodeos si cometemos errores o no utilizamos sus funcionalidades del modo correcto (¿has probado a intentar comunicarte con alguien que te ha bloqueado?). No hace tanto que la aplicación de mensajería por excelencia introdujo una de las novedades más interesantes de los últimos tiempos. Primero llegaron los audios, y algún tiempo después, la posibilidad de escucharlos a diferentes velocidades.