Si es nuestro caso y nos han bloqueado sin posibilidad de réplica, tendremos que deducirlo a través de los diferentes indicios que encontramos buscando la cuenta de ese usuario. O sospechas previamente de alguna cuenta en concreto, o no hay mucho que hacer. No hay un listado mágico de cuentas de Twitter bloqueadas donde aparezcamos o podamos saber casi instantáneamente si hemos recibido ese baneo (justificado o no; a saber si has estado haciendo de troll y ahora pagas por tus pecados).