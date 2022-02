Afortunadamente, Instagram introdujo entre sus opciones la opción de silenciar cuentas específicas para que pudiéramos seguir manteniendo una relación digital cordial con esa persona pero no fuera obligatorio conocer al dedillo todo lo que publicara. Lógicamente, esta ley no escrita tiene su contrapartida. ¿Qué hay de las personas que silencian nuestra cuenta y jamás nos avisan ? ¿Hay alguna manera de saber si alguien nos ha ‘cancelado’ en Instagram haciendo que nuestro contenido jamás le aparezca?

Ten en cuenta también el grado de cercanía que te une con ese usuario/a. ¿Conversáis a menudo por la bandeja de mensajes privados, y sin embargo nunca te da like o aparece en la lista de espectadores de tus historias? ¿Habláis una vez al año en fiestas de guardar y entierros, y si te he visto no me acuerdo?