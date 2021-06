Cómo ligar en Tinder en grupo

Mentir con las fotos penaliza

En Trendencias, Leticia (31 años) cuenta que la quedada venía con regalito envenenado. “Sinceramente la experiencia no me gustó nada. Me quedé traumatizada. Quedamos con un grupo de cinco chicos y resultó que conocíamos a varios de ellos... y no sólo eso, uno era mi ex. No compartieron fotos de todos, sólo de tres a quien no había visto en mi vida y que luego no estaban en las copas que organizamos. Conclusión: utilizaron fotos falsas, de otro grupo de amigos. Imaginad mi careto cuando llegué y le vi. Me volví corriendo al hotel, estaba en shock”.