Nos gustaría que estuvieras de chill, mirando hacia el futuro con energía, sin acordarte ni por un segundo de ese lugar feliz al que nunca jamás debieras tratar de volver, como han proclamado tantas canciones a lo largo de la historia. Sabemos, eso sí, que nuestra vida digital viene marcada a fuego por la nostalgia y por esa ristra de publicaciones de Instagram a las que en algún momento les diste like , y ahora no recuerdas cuándo ni cómo . Seguir el rastro parece difícil, si tenemos en cuenta que la red social reina de las fotos de aguacates suele esconder sus funcionalidades más interesantes entre toneladas de pestañas inútiles que no usa ni un 5% de sus usuari_s.

Sea porque quieres desenterrar el pasado y morirte de vergüenza recordando cómo stalkeabas con miguitas y likes de pan a tu crush, o porque deseas quitarle tus megustas a alguien con quien ahora solo te une un frío desdén digital, aquí te traemos información salseante. Podrás ver listadas todas las publicaciones de Instagram a las has dado like .

Encontrar tus ‘me gusta’ en Instagram

La utilidad de la sección de 'Me gusta'

Utilizar esta sección de la barra de configuración es muy útil. Es un informe muy valioso de tus gustos y filias en la red social (plantas, muebles que no puedes comprar, brunchs, influencers con una sola pierna.). Al pinchar en cualquiera de ellas, accederás directamente a la publicación a la que le diste like.

Lo normal es que estés satisfech_ con tu doble pulsación y no quieras cambiar nada, pero en caso de que te hayas arrepentido de ese me gusta que diste un poco a lo loco, con una borrachera de nostalgia encima, podrás quitar ese pulgar para arriba de césar romano y vivir con la conciencia tranquila.

Es improbable que la persona a la que le quitas ese me gusta ganado con el sudor de su frente se dé cuenta de que lo has hecho desaparecer. Del mismo modo, si ese like ahora no te parece suficiente, al pinchar en la publicación desde este atajo no tendrás que dar ningún rodeo y podrás añadir un comentario, un emoji de los tres fueguitos o algún código extraño que solo comprendáis tú y la persona autora de la publicación.