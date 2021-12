Si no lo has hecho, quizá deberías, el invierno promete ser largo; y si lo has hecho demasiado y pasas las noches en vela a la espera de una nueva actualización (“Bien, por fin veo a mi crush comiendo una tarrina de helado con la mirada vacía. Es un ser humano”), entonces plantéate buscar ayuda o pasarte al modo ninja, para que tus contactos no piensen que consumes todo lo que publican.