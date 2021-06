El E3, la feria más importante del mundo de los videojuegos, volvió cargado de novedades tras un año de parón por la Covid-19

Las grandes desarrolladoras del sector mostraron los grandes juegos que llegarán a nuestras consolas a finales de 2021 y a lo largo de todo 2022

Repasamos los títulos más destacados

A mitad de junio concluyó el E3, el evento más importante del mundo de los videojuegos que, tras un año de parón por la Covid-19, volvió cargadito de conferencias. Durante cinco días, las principales desarrolladoras del sector presentaron los grandes lanzamientos que llegarán al mercado en lo que queda de 2021 y a lo largo de todo 2022, una amplia batería de novedades para ordenador, PlayStation, XBox y Nintendo Switch entre los que se encuentran algunos de los títulos más pedidos por los seguidores (y otros, quizá, un poco decepcionantes). Esto es lo que nos han dejado.

Summer Game Fest

En 2020, para suplir la cancelación del E3 y la Gamescom, la feria más importante del sector de los videojuegos en Europa, el periodista Geoff Keighley creó el Summer Game Fest, un impresionante evento que se celebró de mayo a agosto y en el que las grandes desarrolladoras pudieron mostrar sus principales novedades.

Este año, el Summer Game Fest volvió a celebrarse y, de forma no oficial, sirvió para dar el pistoletazo de salida al E3. En concreto, el evento de Keighley tuvo lugar el jueves 10 de junio y, a lo largo de sus casi dos horas de duración, nos dejó unos cuantos títulos interesantes.

Uno de ellos fue el Metal Slug Tactics, un RPG para ordenador con mecánicas roguelike y estética pixel art desarrollado por Dotemu y SNK y del que, de momento, se desconoce la fecha de lanzamiento. Eso sí: tiene pintaza.

Hideo Kojima, el célebre creador de la saga Metal Gear, anunció una nueva edición de su último videojuego, el aplaudido Death Stranding. Presentada como un Director's Cut (sí, a lo Snyder), esta revisión contará con más horas de juego y será, previsiblemente, exclusiva para PlayStation 5. De momento no hay mucha información sobre esta reedición, aunque el tráiler está plagado de guiños y referencias al Metal Gear.

Otro de los títulos anunciados durante el Summer Game Fest fue el Jurassic World Evolution 2, la secuela del éxito de Frontier, Jurassic World Evolution, que vio la luz en 2018. El juego fue anunciado por el mismísimo Jeff Goldblum, y estará disponible para todas las plataformas a finales de 2021.

Una de las grandes sorpresas del evento fue Tiny Tina's Wonderlands, un shooter ambientado en un universo de fantasía épica y protagonizado por Tina Chiquitina, uno de los personajes más queridos de la saga Borderlands. Desarrollado por Gearbox Software, el juego saldrá a principios de 2022 para ordenador, PlayStation4, Playstation5, Xbox One y Xbox Series X|S.

El plato fuerte de la conferencia, sin embargo, llegó justo al final, con el primer tráiler del Elden Ring, el nuevo título de From Software en el que colaboran Hidetaka Miyazaki, el genio detrás del Dark Souls y el Bloodborne, y George R.R. Martín, el famoso autor de Canción de Hielo y Fuego.

Aplaudido por todos los aficionados, que reventaron las redes sociales celebrando el anuncio, el vídeo promocional nos dejó una muestra del gameplay del juego, que, con un mundo abierto y un impresionante diseño de combate, promete convertirse en uno de los títulos más destacados del próximo año. Disponible para ordenador, PlayStation4, Playstation5, Xbox One y Xbox Series X|S, saldrá al mercado el próximo 21 de enero de 2022 y ya puede reservarse.

Ubisoft Forward

La primera gran conferencia del E3 llegó el sábado 12 de la mano de Ubisoft, que no se comió demasiado la cabeza y, quitando alguna sorpresilla, se limitó a mostrar nuevos detalles de los títulos que ya tenía anunciados.

La compañía francesa comenzó el evento presentando el tráiler y gameplay del Rainbow Six: Extraction, conocido anteriormente como Rainbow Six Quarantine, la nueva entrega de la saga Tom Clancy's Rainbow Six que llegará a nuestras consolas el próximo 16 de septiembre. En concreto, se trata de un shooter cooperativo para entre uno y tres jugadores en el que tendremos que formar equipo para luchar contra una invasión alienígena.

Tras un retraso de varios meses, ya tenemos fecha para el Riders Republic, un arcade de deportes extremos con modo multijugador online que llegará al mercado el próximo 2 de septiembre. Disponible para ordenador, PlayStation4, Playstation5, Xbox One y Xbox Series X|S, el juego nos permitirá competir contra 50 jugadores simultáneamente y tendrá una amplia variedad de disciplinas, como snowboard, esquí o mountain bike.

Uno de los títulos más esperados de la compañía es el Far Cry 6, del que pudimos ver un nuevo tráiler centrado en el villano de la entrega para ir abriendo boca de cara a su lanzamiento el próximo 7 de octubre. Además, Ubisoft anunció un Pase de Temporada en el que podremos controlar a los grandes villanos de la saga y que incluirá el Far Cry 3 Blood Dragon, un spin-off de estilo ochentero lanzado en 2013.

Nintendo filtró el título un poco antes del anuncio, pero otro de los platos fuertes de la conferencia fue Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la secuela del Kingdom Rabbit que une a los personajes del Super Mario con los clásicos rabbids de Ubisoft. Su fecha de lanzamiento aún se desconoce, aunque está previsto que llegue a la Switch en algún momento de 2022.

Finalmente, la gran sorpresa de la conferencia fue el anuncio de Avatars: Frontiers of Pandora, una aventura en primera persona y con mundo abierto en la que nos adentraremos en el universo de la película de James Cameron. El título aún no tiene fecha, pero se sabe que solo estará disponible para la última generación de consolas.

Devolver Digital

Devolver Digital, la editora de videojuegos independientes detrás del precioso Gris o el Fall Guys, cogió el testigo de Ubisoft y presentó una gala de poco más de media hora en la que anunciaron un par de títulos interesantes.

Uno de ellos fue Trek to Yomi, un juego desarrollado por Flying Wild Hog, los creadores del reboot de Shadow Warrior, que nos sumerge en el Japón medieval. En esta aventura, controlaremos a Hiroki, un joven samurai que, tras la muerte de su maestro, deberá viajar más allá de la vida y la muerte para poder proteger su aldea. Disponible para ordenador, PlayStation4, Playstation5, Xbox One y Xbox Series X|S, el juego saldrá en 2022.

El Phantom Abyss, del que podremos disfrutar este verano, fue otro de los protagonistas de la conferencia. En concreto, se trata de un multijugador en primera persona en el que tendremos que explorar templos repletos de trampas con un único objetivo: conseguir el tesoro final antes que nadie.

Además, durante la gala también se presentaron, entre otros, el Wizard with a gun, un sandbox firmado por el estudio Galvanic para ordenador y Nintendo Switch, y el Death’s Door, una aventura de estilo pixel art desarrollada por Acid Nerve para Xbox One, Xbox Series X|S y ordenador

X Box & Bethesda

Por primera vez, Microsoft y Bethesda organizaron una conferencia conjunta en el marco del E3, en la que presentaron las grandes novedades para la Xbox Series X|S y Xbox Game Pass. Celebrada el domingo 13 de junio, esta presentación tuvo una duración de aproximadamente 90 minutos y se convirtió, por méritos propios, en una de las más aplaudidas de todo el evento.

El director de Bethesda, Todd Howard, abrió la conferencia presentando Starfield, un juego de rol ambientado en el espacio en el que nos embarcaremos en una épica aventura para desentrañar los grandes misterios de la humanidad. El juego llegará en noviembre de 2022 y, con él, la compañía sumará una nueva IP tras más de 25 años sin anunciar una nueva propiedad intelectual.

Al Starfield le siguió el S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, la primera de las muchas secuelas que se mostraron durante la charla, un shooter ambientado en una realidad alternativa en la que se produjo un segundo accidente de Chernobyl y en la que tendremos que enfrentarnos a todo tipo de monstruos. Su lanzamiento está previsto para el 28 de abril de 2022.

A Plague Tale Innocence, uno de los juegos más angustiosos y aclamados de los últimos tiempos, recibió una secuela, A Plague Tale Requiem, del que nos mostraron un teaser en el que, cómo no, no faltaron las ratas. Además, también pudimos ver el The Outer Worlds 2, la continuación del celebrado juego de rol de Obsidian Entertainment, el Battlefield 2042, el último título de la saga de DICE, y el Forza Horizon 5, la nueva entrega del Forza Horizon, entre otros.

El broche de oro a la conferencia lo puso, eso sí, Arkane, el equipo responsable de la joyita que es el Dishonored, con la presentación de su nueva obra: Redfall, un shooter con mundo abierto en el que tendremos que enfrentarnos a hordas y hordas de vampiros. El juego se lanzará en verano de 2022 y, aunque de momento no sabemos mucho más, tiene una pinta brutalísima.

Square Enix

La compañía japonesa, famosa en todo el mundo por la saga de Final Fantasy, nos dejó una conferencia bastante escueta y, pese a ello, llena de altibajos, con sorpresas, varias remasterizaciones y más de una decepción.

El Marvel's Guardians of the Galaxy, título con el que abrieron el evento, fue la gran estrella. Desarrollado por Eidos Montreal, esta aventura en tercera persona nos sumerge en el mundo de la película de Marvel, donde controlaremos al Star Lord e iremos acompañados del resto del equipo, es decir, Gamora, Groot, Rocket y Dax. Llegará en 2022 a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y ordenador.

Platinum Games, el equipo responsable del famoso Nier Automata, presentó el tráiler de su próxima obra, Babylon's Fall, un título al que se le tenía muchas ganas y que, sin embargo, no acabó de convencer a los aficionados. Con un modo cooperativo multijugador, esta aventura de rol y acción, que ya había sido anunciada hace tres años, será un juego como servicio, en el que deberemos enfrentarnos a terribles deidades dentro de un mundo de fantasía épica. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Otro de los fiascos de la conferencia fue el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un nuevo título de la famosa franquicia en cuyo desarrollo han participado Team Ninja y Koei Tecmo Games y que ha desatado el humor más irónico de las redes sociales. Este juego de acción y aventuras está inspirado en el primer título de la saga japonesa y bebe directamente de la saga Souls, aunque con una estética mucho más pobre. Aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque la desarrolladora ha lanzado una demo exclusiva para PlayStation 5 para ir abriendo boca.

Más allá de estos tres títulos, en la conferencia de Square Enix también pudimos ver el tráiler de la secuela del Life is Strange, Life is Strange: True Colors, y el primer DLC de Marvel's Avengers, Guerra por Wakanda, en el que controlaremos a Black Panther. Además, se anunciaron las remasterizaciones del Life is Strange y de los seis primeros Final Fantasy.

Pc Gaming Show

Celebrada entre la noche del domingo 13 de junio y la madrugada del lunes 14, la PC Gaming Show nos dejó ver, a lo largo de sus 90 minutazos, un buen montón de títulos para ordenador. Algunos llegarán al mercado próximamente, mientras que otros se encuentran aún en desarrollo.

De entre todos, uno de los más llamativos es el Vampire: The Masquerade - Swansong, un nuevo juego de rol desarrollado por Big Bad Wolf en el que nos meteremos en la piel de tres vampiros para resolver un trama repleta de misterios, asesinatos y luchas de poder. Aún no tiene fecha de estreno, aunque el trailer apunta maneras.

Del Humankind, el juego de estrategia 4X de Amplitude y SEGA, pudimos ver un nuevo vídeo con el que nos recordaron el estreno de su beta cerrada, que ya podemos encontrar en Stream y la Epic Game Store. Para el lanzamiento oficial, eso sí, habrá que esperar al 17 de agosto.

Un poco antes, el 28 de julio, llegará Chernobylite, un RPG de tipo survival horror y con toques de shooter ambientado en un Chernóbil distópico, mientras que en agosto tendremos el Naraka: Bladepoint, un battle royale en el que podremos enfrentarnos a 60 jugadores.

Ya de cara a 2022, podremos disfrutar de Soulstice, un RPG en tercera persona desarrollado por Reply Game Studios y Modus Games en el que controlaremos a dos hermanas, Briar y Lute, para recuperar una ciudad en ruinas desolada por los espectros. Con una ambientación oscura que bebe de la fantasía japonesa, el Soulstice estará disponible tanto para ordenador como para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Pintaza, ¿verdad?

Capcom

Fue una de las últimas conferencias del E3 y también una de las más, por no decir la más, decepcionante. Celebrada en la noche del lunes 14 de junio, la presentación de Capcom no tuvo ningún tipo de sorpresa y se centró en solo tres juegos: el Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, del que se presentó su demo; el Resident Evil Village, del que se anunció el DLC; y The Great Ace Attorney Chronicles, del que mostraron un trailer con gameplay.

Además, aprovechando la presentación de la demo del Wings of Ruin, se desveló la fecha de la versión 3.1 del Monster Hunter Rise, disponible desde el 24 de junio para Nintendo Switch.

Nintendo

El martes 15 de junio concluía el E3 y, tras el fiasco de Capcom, muchos cruzaron los dedos para que Nintendo pudiese levantar el hype y cerrar la feria con buena nota. La presentación, si bien no fue la mejor de la historia de la compañía, cumplió. A pesar de las ausencias de títulos como Pokémon, Metroid o Bayonetta, y de que, pese a los rumores, no se mostrase nada de la Switch Pro, hubo un buen número de títulos interesantes y un auténtico pelotazo que reventó las redes sociales.

Una de las primeras sorpresas fue el Metroid Dread, una nueva parte de las aventuras de Samus Aran que recuperará la jugabilidad clásica de las primeras entregas. Con un estilo 2.5D, este videojuego de acción y aventuras continúa la trama del Metroid Fusion y nos sitúa en el planeta ZDR, donde deberemos investigar una misteriosa transmisión enviada a la Federación Galáctica. Su lanzamiento está previsto para el 8 de octubre.

Shin Megami Tensei V, la nuevo RPG de la franquicia de Atlus, fue otro de los títulos destacados de la presentación. En esta nueva aventura, nos encarnaremos en un estudiante de instituto que se verá transportado a un desierto infestado de demonios en el que deberá usar sus poderes para abrirse paso. El trailer, presentado durante la conferencia, nos dejó ver buena parte del gameplay, en el que no solo tendremos que luchar, sino también negociar con demonios para que se unan a nuestras filas. Tiene buenísima pinta, aunque para disfrutarlo tendremos que esperar al 12 de noviembre.

Como en toda conferencia de Nintendo que se precie, también se anunció un nuevo personaje para el Smash Brosh, Kazuya Mishima, del Tekken. Además, se presentaron, entre otros, el Mario Party Superstars, una colección de minijuegos protagonizados por el famoso fontanero que llegará a nuestra Switch en octubre, el regreso del Super Monkey Ball, que vuelve para celebrar su 20 aniversario, y el WarioWare: Get it Together!, una recopilación de minijuegos perfectos para disfrutar con los amigos.