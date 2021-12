El pasado viernes 10 de diciembre se celebró una nueva edición de The Game Awards, los "Oscars" del sector de los videojuegos

Tras una edición marcada por la pandemia de la Covid-19, el evento volvió por todo lo alto con una espectacular ceremonia en la que no faltó de nada

It Takes Two y Forza Horizon 5 fueron los grandes vencedores de la noche, al llevarse cada uno tres premios

En la madrugada del pasado viernes 10 de diciembre se celebró uno de los acontecimientos más esperados del mundo de los videojuegos: The Game Awards, los considerados “Oscars” del sector. Después de la atípica edición online y sin público de 2020, la gala de premios más famosa del mundillo volvió por todo lo alto con una espectacular ceremonia de tres horas y media en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, en la que no faltó nada. Espectadores, orquestas, actuaciones en directo de artistas como Imagine Dragons o el mismísimo Sting: todo estaba listo para premiar a los mejores juegos del año, esos lanzamientos que nos han mantenido pegados a la pantalla durante horas y horas.

Presentados por el periodista de videojuegos Geoff Keighley, quien es también el organizador de la gala, en sus ocho años de historia los premios de The Game Awards han logrado posicionarse como uno de los galardones más respetados del sector y cuentan, de hecho, con el apoyo de toda la industria. Los candidatos son elegidos por un jurado compuesto por más de 100 periodistas especializados e influencers del sector, mientras que los ganadores son seleccionados tanto por el jurado, que cuenta con el 90% de los votos, como por los usuarios, que cuentan con un 10%.

Los ganadores de The Game Awards

Este año, el gran triunfador de la gala no ha sido otro que el divertido ‘It Takes Two’, un juego cooperativo de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts que nos mete en la piel de Cody y May, una pareja en crisis que debe superar todo tipo de pruebas en un mundo fantástico para salvar su relación.

Dirigido por Josef Fares, el juego ha sido alabado por su gran originalidad y ha podido imponerse a otros grandes títulos como ‘Deathloop’, ‘Metroid Dread’, ‘Psychonauts 2’, ‘Ratchet & Clank’ y ‘Resident Evil Village’ para hacerse con el premio más importante de la gala: el GOTY (Game of The Year), galardón con el que se corona como el mejor juego de todo 2021. Además de este reconocimiento, el juego también logró coronarse en dos categorías más: la de ‘Mejor Juego Familiar’, en la que se impuso a ‘Mario Party Superstars’, ‘New Pokémon Snap’, ‘Super Mario 3D’ ‘World + Bowsers Fury’ y ‘WarioWare: Get It Together!’; y la de ‘Mejor Juego Multijugador’, en la que venció contra ‘Back 4 Blood’, ‘Knockout City’, ‘Monster Hunter Rise’, ‘New World’ y ‘Valheim’.

Junto al ‘It Takes Two’, el otro gran vencedor de la noche fue ‘Forza Horizon 5’, la nueva entrega de la saga de carreras desarrollada por Playground Games y publicada por Xbox Game Studios. Nominado en tres categorías, ‘Mejor Diseño Sonoro’, ‘Mejor Juego de Deportes/Conducción’ y 'Mejor innovación en accesibilidad’, el juego logró hacerse con las tres estatuillas, imponiéndose a nominados como ‘Deathloop’, ‘Resident Evil Village’, ‘FIFA 22’ o ‘F1 2021’, entre otros.

Final Fantasy, Genshin Impact y otros vencedores

Otros de los títulos que han sido premiados durante la ceremonia han sido ‘Deathloop’, el juego de disparos desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda Softworks, que logró imponerse en las categorías de ‘Mejor Dirección’ y ‘Mejor Dirección Artística’; el ‘Final Fantasy XIV’, el MMORPG de la épica saga Final Fantasy de Square Enix, que se llevó el premio en las categorías de ‘Mejor Juego en Constante Evolución’ y ‘Apoyo a la Comunidad’; y el ‘Kena: Bridge of Spirits’, el videojuego de acción y aventuras desarrollado por Ember Lab que logró posicionarse como el título indie del año, al llevarse el pato al agua en las categorías ‘Mejor Indie’ y ‘Mejor Debut Indie’.

El galardón al título con mayor impacto se lo llevó ‘Life is Strange: True Colors’. ‘Metroid Dread’ fue reconocido como ‘Mejor juego de Acción/Aventura’, ‘Returnal’ como ‘Mejor juego de Acción’ y ‘Resident Evil 4’ como ‘Mejor juego VR/AR’. El premio al ‘Mejor Juego de Rol’, se lo llevó ‘Tales of Arise’, mientras que el galardón como ‘Mejor Juego de Lucha’ fue a parar a ‘Guilty Gear -Strive-’.

‘Marvel's Guardians of the Galaxy’ se alzó en la categoría de ‘Mejor Narrativa’, mientras que ‘NieR Replicant ver.1.22474487139’ se impuso en la categoría de ‘Mejor Banda Sonora’ gracias a la música del compositor Keiichi Okabe. Maggie Robertson, por su parte, se alzó con el título a ‘Mejor Interpretación’ por su papel de Lady Dimitrescu en ‘Resident Evil Village’ y el ‘Elden Ring’ volvió a demostrar que es uno de los videojuegos que más hype despiertan entre los aficionados al llevarse el premio como ‘Juego Más Esperado’.

En el sector móvil, el popularísimo ‘Genshin Impact’, el juego de acción de mundo abierto desarrollado por miHoYo, se llevó el premio al ‘Mejor Juego Móvil’. En el mundo de los esports, que año tras año aumenta su importancia, el ‘League of Legends’ volvió a demostrar su poderío. El popular juego de Riot Games logró imponerse a títulos como ‘Valorant’, también de Riot, ‘CS:GO’ y ‘DOTA2’, desarrollados ambos por Valve, y ‘Call of Duty’, de Activision, y llevarse el premio al ‘Esport del Año’. Además, el campeonato del mundo de 2021 de League of Legends fue reconocido como el ‘Mejor Evento Esport del Año’ y Kim "kkOma" Jeong-gyun, el entrenador de Damwon Kia, el campeón del mundo de 2020 y subcampeón de 2021, fue reconocido como el mejor entrenador de este tipo de competiciones.

Completan la lista el equipo de esports Natus Vincere, que se llevó el galardón a ‘Mejor Equipo Esports’ y Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, jugador ucraniano de CS:CO, que se llevó el premio a ‘Mejor Atleta Esports’.

Listado completo de los vencedores de Game Awards 2021