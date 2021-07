Los ganadores del E3 2021: la audiencia se decanta por Nintendo y Microsoft

Tras un año de parón por la Covid-19, los aficionados esperaban que el evento volviese por la puerta grande con más y mejores anuncios . Especialmente flojas han sido las conferencias de Capcom, Warner y Bandai Namco, que tenían material para dar mucho más de lo que ofrecieron . De Ubisoft y Square Enix, a pesar de algún que otro anuncio interesante, también se pedía mucho más (definitivamente, cuando nos imaginamos un nuevo Final Fantasy, nos imaginamos algo mejor de lo que Square nos ha ofrecido), y el Elden Ring, uno de los videojuegos más esperados y celebrados del E3, no pudo quitarnos la sensación agridulce que nos dejó el Summer Game Fest, el evento que, de forma no oficial, dio el pistoletazo de salida al E3 y que estuvo marcado por la tónica que seguirían el resto de charlas: mucho texto y poco anuncio de interés.

Solo la conferencia conjunta de Microsoft y Bethesda y, en menor medida, la de Nintendo cumplieron con su cometido, dejándonos unos títulos la mar de ilusionantes como el Starfield , la nueva IP de Bethesda que nos llevará al espacio, Arkane , la nueva obra de los creadores del fantástico Dishonored, o el Breath of the Wild 2 , la secuela de uno de los juegos de Zelda más celebrados de la historia, pero ni con esas se pudo levantar el nivel de un E3 que ha acabado a medio gas.

A pesar de no haber anunciado la nueva Nintendo Switch, una consola sobre la que se lleva años especulando y que en los últimos meses había protagonizado una gran cantidad de rumores, la compañía japonesa ha logrado imponerse a sus competidores, superando en casi un millón de espectadores a la segunda charla más vista. No solo eso: según un informe de Twitter que analiza las tendencias del sector de los esports y los videojuegos durante la primera mitad de junio, la secuela del Breath of the Wild fue el juego más comentado durante el E3, un dato que pone de manifiesto el hype que hay alrededor de esta nueva entrega de la franquicia.