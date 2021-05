Instagram permite a sus usuarios añadir en la biografía los pronombres con los que se sientan más identificados

Las personas trans, género fluido, no binarias… Es una realidad que muchas personas no se identifican con los pronombres que se le asignaron al nacer por su sexo. Es por eso, que en los últimos años, en las biografías de sus redes sociales, hay quien ha decidido escribir los pronombres con los que quieren que se refieran a ellos. 'He/Him' para los hombres, 'She/Her' para las mujeres y 'They/Them' para aquellos que no se sienten identificados con ninguno de los dos géneros normativos.