El mundo de las apps de citas está lleno de extranjerismos que pueden hacer de una semana cualquiera una auténtica pesadilla. Hablamos del famoso ‘ghosting’ (hacerse el sueco con otra persona y desaparecer de su vida sin previo aviso, como si fueses un fantasma), del ‘pocketing’ (meter a la pareja en un bolsillo metafórico y esconderla de todos tus círculos, haciendo como si no existiese) o de las ‘foodie calls’, que no son otra cosa que quedar con alguien para cenar gratis sin comentarlo con el match de turno.

¿Alguna vez has quedado con alguien que no te hacía mucha gracia solamente porque te iba a invitar a un restaurante bonito o caro? En ese caso, has sido promotor de una foodie call, que consiste en acudir a una cita para comer gratis y que, según una encuesta llevada a cabo por los psicólogos Brian Collisson, Jennifer L. Howell y Trista Harig, han hecho entre el 23 y el 33% de las mujeres alguna vez en su vida. Si quieres saber más sobre este fenómeno, sigue leyendo: en Yasss te contamos todo sobre su práctica y quienes las llevan a cabo.