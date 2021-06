Un profesor español diseña una app para comunicarse por lengua de signos en tiempos de mascarilla

¿Hay alguna idea de que se pueda ofrecer a otras empresas o centros de manera abierta? Pues la verdad que ofrecerla y compartirla con compañeros por supuesto que sí, cuando la tenga más desarrollada, pero al igual que todos los proyectos que hago suelen estar enfocados en ambientes educativos y no me veo ofreciéndolas a empresas como objetivo de venta.

¿Tenéis en mente dar un paso más para este proyecto? ¿Alguna petición que a raíz de él os hayan solicitado?



Me encantaría, a raíz de la difusión de esta aplicación he tenido compañeros expertos en la lengua de signos que me han aportado muchas ideas y mejoras, por lo cual no descarto seguir trabajándolo en colaboración con otros profesores.



¿Y otro proyecto pendiente?