La Navidad es la época del año en la que más nos reunimos con nuestros familiares

Para disfrutar de un rato divertido, os proponemos una pequeña selección de videojuegos multijugador para todas las edades

Algunos títulos admiten hasta ocho jugadores y pueden jugarse en modo online

La Navidad ya ha llegado y, con ella, todos esas comidas y cenas familiares que tanta controversia despiertan. La Navidad es la época del año en la que nos reunimos con todos esos primos y tíos a los que vemos de pascuas en flores para celebrar el fin del año y el inicio de uno nuevo. Ahora que el aumento de casos de Covid-19 provocados por las variantes delta y omicron amenaza con echar por tierra algunos de nuestros planes, os traemos una pequeña selección de videojuegos con los que podréis pasar un buen rato en casa. Y en familia.

It Takes Two

Es el juego del año. Y no lo decimos nosotros, sino The Game Awards, los Oscars de los videojuegos que se celebraron el pasado viernes 10 de diciembre. En la ceremonia, It Takes Two se hizo con tres premios y se coronó como el gran triunfador de la noche. En una categoría en la que se enfrentaba a títulos como ‘Deathloop’, ‘Metroid Dread’, ‘Psychonauts 2’, ‘Ratchet & Clank’ y ‘Resident Evil Village’, logró imponerse y hacerse con el GOTY (Game of the Year) y convertirse en el ‘Juego del Año’. Pero, además, también se impuso a sus competidores en las categorías de ‘Mejor Juego Familiar’ y ‘Mejor Juego Multijugador’. Vamos, que es un pepinazo, y encima para jugar en familia.

Pero ¿de qué va? It Takes Two es un juego cooperativo de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts. Dirigido por Josef Fares, nos mete en la piel de Cody y May, una pareja en crisis que debe superar todo tipo de pruebas en un mundo fantástico para salvar su relación. Además de contar con un considerable palmarés, el juego destaca por su narrativa, en la que se pone el foco en los lazos afectivos, y en su jugabilidad, en la que se alternan todo tipo de modos de juego. Disponible para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One y ordenador, el juego es necesariamente multijugador, así que no tienes excusas para no probarlo con tu pareja o amigos.

Mario Party SuperStar

La franquicia Mario es una de las más exitosas y variadas del sector. Además de rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser en los juegos de plataformas originales, el famoso fontanero rojo también hace sus pinitos en el mundo de la conducción, los deportes y el rol. Y no solo eso: su hermano, Luigi, el fontanero verde, también es protagonista de alguno de los títulos más interesantes del catálogo de Nintendo: los Luigi’s Mansion, unos divertidísimos juegos en los que debemos hacer de tripas corazón en una casa encantada y enfrentarnos a todo tipo de fantasmas. Joyitas, sinceramente.

Entre tanta variedad, encontramos un título muy interesante para jugar en familia: el Mario Party SuperStar, la nueva entrega de la saga de minijuegos Mario Party. Exclusivo para Nintendo Switch, este nuevo Mario Party recupera los tableros clásicos de la era de Nintendo 64 y Game Cube y una amplia selección de minijuegos de otros sistemas de Nintendo para ofrecernos horas y horas de diversión.

Su modo de juego es semejante al de un juego de mesa, ya que todo se desarrolla sobre un tablero por el que debemos ir avanzando tirando un dado. A medida que nos movamos, debemos resolver distintos retos y juegos hasta que logremos imponernos a nuestros rivales. Admite hasta cuatro jugadores.

Mario Kart 8 Deluxe

Seguimos con Mario, pero esta vez pasamos de los minijuegos para disfrutar de unas trepidantes carreras en Mario Kart 8 Deluxe, el último juego de la saga Mario Kart y uno de los títulos más exitosos de todo el catálogo de Nintendo Switch.

Esta nueva entrega cuenta con 48 circuitos y una amplia variedad de Copas que pondrán a prueba nuestras habilidades al volante. El juego recupera todos los personajes y escenarios del Mario Kart 8 para Wii U y dispone de otras modalidades en las que podremos divertirnos sin preocuparnos por llegar primero a la meta. Divertidísimo en solitario, la experiencia se eleva aún más cuando jugamos acompañados. Acepta hasta 12 jugadores, y se puede jugar tanto en modo local como online.

Super Smash Bros Ultimate

Otro título de Nintendo muy divertido para pasar estas Navidades es el Super Smash Bros Ultimate, la última entrega del popular juego de lucha de Nintendo en la que podemos controlar a los personajes más populares de las franquicias de la gran N y a algún invitado más.

Este nuevo Smash recupera los escenarios de entregas anteriores para ofrecernos más de 100 mapas en los que podremos demostrar nuestras habilidades con el joystick. Además, dispone de distintos modos de juego en los que podremos jugar tanto en solitario como por equipos. Admite hasta ocho jugadores.

Just Dance 2022

Terminamos esta lista con la última entrega del Just Dance, el divertido juego de baile de Ubisoft y una de las sagas familiares más populares de todos los tiempos. Tal y como su propio nombre indica, este título va, sencillamente, de bailar. Pero que no cunda el pánico: no hace falta ser Billy Elliot para pasarlo bien. Si eres un poco torpe, las risas están también aseguradas. Y no a tu costa.