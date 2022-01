Microsoft compra Activision Blizzard y se hace con Warcraft, Candy Crush y Call of Duty

No llevamos ni un mes de 2022 y ya se ha producido el que probablemente sea el gran bombazo del año en lo que a videojuegos se refiere: Microsoft ha comprado Activision Blizzard . Menos de dos años después de la compra de Bethesda, el estudio detrás de esa joyita que es el Dishonored y de las enormes sagas de Fallout y The Elder Scrolls que Microsoft adquirió en septiembre de 2020, la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen y dirigida por Satya Nadella se está preparando para adquirir Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares (unos 60.389 millones de euros).

El pasado mes de junio, tras dos años de investigación, el Estado de California demandó a la multinacional por casos de acoso y discriminación laboral hacia sus empleadas, un 20% de la plantilla. Dos meses después, en septiembre, la compañía volvió a ser denunciada por The Campaign to Organize Digital Employees, una organización que vela por los derechos de los trabajadores y que les acusó de presuntas violaciones. Y dos meses después, en noviembre, The Wall Street Journal publicó una investigación en la que se destapaba que Kotick habría silenciado todos estos casos de abuso sexual.