Sorpresa de verano: Nintendo anuncia la nueva Switch y los fans se llevan las manos a la cabeza

Nada de esto, sin embargo, se ha cumplido. La Switch OLED Mole no ofrece ninguno de estos ansiados cambios , sino un par de pequeñas mejoras en cuanto almacenamiento, diseño y pantalla, algo que no ha sentado demasiado bien a los fans de la compañía.

“Es que ni siquiera sustituye al anterior modelo, de verdad que no tiene sentido. Yo la llamaré Switch Cum por el color blanco, le queda bien la verdad”, se quejaba un aficionado en Twitter. “Solo cambias la pantalla, ni la bateria , ni el chip, ni refrigeracion. Espero que no se la compre nadie que sea un fracaso por que esto no tiene más nombre que ESTAFA”, decía otro más airado. “Where’s switch pro??” (¿Dónde está la Switch Pro?), preguntaba otro en inglés. En definitiva, una ristra de quejas en las que, cómo no, no faltaron los memes y chistes de todo tipo.