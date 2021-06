Los motivos son varios. Por un lado, está el excelente diseño de los combates y los enemigos, que no solo nos sorprenderá a medida que avancemos el juego, sino que nos obligará a fijarnos y probar distintas técnicas para poder superar los retos que se cruzarán en nuestra aventura. Por otro, la dificultad impuesta. Y es que, a diferencia de otros muchos videojuegos, los títulos de la saga Souls no permiten que adaptemos el nivel de exigencia a nuestras habilidades, sino que nos lanzan de lleno a un mundo en el que tenemos que aprender a sobrevivir así, tal y como viene.

El no hit-run: ganar evitando todos los golpes

Podemos definir el no hit-run como un reto que consiste en pasarse el juego sin recibir ni un solo golpe . Las reglas son sencillas. Para completar la run, durante nuestra partida debemos esquivar a la perfección todos los ataques de nuestros enemigos y todas las trampas. Los únicos daños que podemos sufrir son los que se producen por los objetos, las situaciones atmosféricas (como la lava o el hielo) o las caídas, siempre y cuando no terminen debilitándonos por completo.

En caso de que nos asesten un golpe, deberemos empezar el juego desde el principio . Si caemos desde demasiada altura y morimos, también. De lo contrario, no podremos pasarnos el reto. Además, para cumplir el no hit-run, no podemos usar glitches ni salir del juego, ya que, al quitar el juego, muchas veces los enemigos se resetean, lo que puede usarse para facilitarnos el camino y evitar situaciones complicadas.

Un reto con adeptos

The_Happy_Hob fue el primero en cumplir una no hit-run, pero desde entonces son muchos los que han decidido enfrentarse a este tipo de retos. Para recopilar los éxitos de otros streamers, y dar una plataforma a los creadores de contenido, The_Happy_Hob fundó en 2020, junto con los también streamers Squilla y FaraazKhan, la página Team Hitless, en la que se recogen las normas de la no hit-run, el listado de los usuarios que han logrado superar estos desafíos, y los juegos en los que podemos llevar a cabo este tipo de retos (además de la saga Souls y el Bloodborne, también podemos realizar una no hit run en el Sekiro, el juego más reciente de Miyazaki y From Software, en el Cuphead, desarrollado por el estudio StudioMDHR, y el Hollow Knight, de la compañía Team Cherry).