Parece que no hay barrera que se le ponga por delante a Instagram para seguir registrando cada segundo de nuestra vida, sea real o aspiracional. Las métricas no engañan. Es una de las redes sociales que mayores masas de nuevos usuarios capta cada semana con sus herramientas y su filosofía: haz de tu vida, real o falsificada, la mayor herramienta de creación de contenido. Con cuidado, eso sí. Un mal uso de Instagram puede afectar para mal a tu salud mental .

Probablemente, los reels y las historias sean las grandes estrellas de la plataforma , muy por encima de la clásica fotografía y copy o post. Según muestran los próximos cambios por venir (gracias a Dios, los enlaces ya han llegado a todas las cuentas, sin distinción de popularidad), la red social de las fotos de aguacates y los gatos y las casas de catálogo quiere mantener el trono invicto y no cederle terreno a TikTok la capacidad de modificar nuestro imaginario colectivo y ponernos a bailar como menores de edad.

Ambas redes sociales han experimentado un crecimiento brutal, pero lnstagram, propiedad de Meta, está dispuesta a luchar a sangre y fuego para no perder tracción e interés entre sus devotos (500 millones de usuarixs, y subiendo). Poco a poco, TikTok se ha convertido en la red social preferida de los más jóvenes , lo que podría comprometer a medio plazo el trono de Instagram.

En primer lugar, por la similitud con los reels, una herramienta que nos permitía grabar píldoras de entre 15 y 30 segundos y montarlas con música, a distintas velocidades, entre otros añadidos creativos. Hace ya tiempo que TikTok amplió la dirección de los videos a 3 minutos completos , algo que no ha pasado desapercibido a Meta, que al multiplicar por cuatro la duración de las Stories intenta arañar parte de ese pastel.

Sabemos que en el juego amañado de las redes sociales aspiracionales todo funciona a base de copia, plagio, y si te he visto no me acuerdo: su navajeo cordial es así. Su ley del más fuerte en el falso paraíso digital consiste en robarse grandes ideas unas a otras; una mutación constante que se salda siempre con cambios que terminan por ser herramientas estándar.