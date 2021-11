WhatsApp es un misterio, en ocasiones . Pese a que es una de las aplicaciones de mensajería que ha transformado radicalmente todasnuestras interacciones digitales, hay aún muchas funcionalidades y pequeños detalles que son desconocidos para los que la usan. Cómo nos tienen guardados nuestros contactos en la agenda o por qué no conseguimos ver la foto de uno de nuestros contactos son algunas de las dudas más frecuentes entre los usuarios de la aplicación, que se preguntan por qué sucede esto y si es cosa de su teléfono o hay una explicación racional.

No te dejes engañar por los millones de usuarios que usan la aplicación a diario y han creado verdaderas comunidades a través de la pestaña de chats. En esencia, su uso depende del grado de privacidad que queramos mantener, qué ofrecemos y qué escondemos al mundo y cómo queremos que otros usuarios interaccionen digitalmente con nosotros. Este aprendizaje lleva su tiempo.

Existen todavía muchas personas que no están familiarizadas con la aplicación y sus modos de funcionamiento más extendidos, o que apenas la usan y, por tanto, no han completado la información básica: fotografía de perfil, descripción de situación o los estados (lo más parecido al uso de stories, pero aplicado a tus interacciones y tus chats).

Piensa, por ejemplo, en una persona mayor con una relación limitada con la tecnología que utilice WhatsApp por primera vez o limite su uso a unas escasas interacciones con su círculo cercano. Sí, esa clase de gente existe, aunque tú te pases el día con los dedos a toda velocidad sobre el teclado. No conviene dar por hecho que nuestro conocimiento de la tecnología es igual para todo el mundo.

Sería raro que tu conexión fallara tanto como para perder la posibilidad de ver las fotos de tus contactos de WhatsApp, pero a veces ocurre, sobre todo en zonas con una cobertura deficiente, a las que no llega el 5G .

Si tu saldo se ha agotado o moras allende nuestras fronteras, tu conexión será más limitada y podría afectar a tu uso de las aplicaciones del teléfono . Es posible que la persona cuyas fotografías no puedes ver en WhatsApp haya capado la conexión de datos de su teléfono para ahorrar kb en su factura mensual.

Ocurre, a veces. No es plato de gusto que un contacto resetee la agenda o encienda la antorcha de guerra y nos elimine de sus contactos de WhatsApp, pero si esto sucede, seguramente no puedas ver su fotografía hasta que no te agregue a su agenda otra vez.