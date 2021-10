Desde que las aplicaciones de móvil rigen nuestra existencia y buena parte de nuestra vida sentimental (sí, como tu gato), seguro que alguna vez te has planteado abrirte Tinder para probar a encontrar el amor de otra manera . ¿Buscas alguien a quien confesarle que te gusta hacerte maratones de películas de Navidad en Netflix? Tu aplicación. ¿Te gustaría comprobar cuántos perfiles de gente escalando, montando en moto de agua o profiriendo un arcano “peli, sofá y mantita” te aparecen en tiempo récord? El lugar adecuado.

Lo cierto es que eso no es, ni mucho menos, todo lo que ofrece esta aplicación de citas . Tinder también cuenta con algunas funcionalidades menos conocidas que pueden abrir tu campo de juego a escala planetaria. ¿A quién no le apetece conversar en otro idioma sobre el declive del capitalismo, la ansiedad, las ojeras y los bajos sueldos de los millennials?

Cualquiera que haya utilizado la aplicación conocerá las diferentes modalidades que Tinder ofrece a los que buscan pareja, crush o una bonita amistad platónica llena de tensión sexual no resuelta. Básicamente, son dos: la versión freemium y los distintos planes de pago (Gold, Premium).

Alégrate. Por fin podrás ligar con alguien que no hable tu idioma para propiciar momentos incómodos, emojis que no significan lo que crees y construcciones gramaticales horribles. Ligar de forma espantosa y torpe está por fin al alcance de cualquiera. Hazte tu propio ‘Lost in translation’, como en la película.