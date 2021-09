Salvo que te hayas criado en un bosque remoto y comas carne humana a dos carrillos, seguro que alguna vez has utilizado emojis para enriquecer una conversación de WhatsApp ( hasta las eróticas) un post de Instagram o un chateo de Facebook con un aporte visual que le dé un tono distendido a la charla. Nuestra vida no sería lo mismo sin esa cara sonriente para mandar felicidad y amor y ese hombre o esa mujer con los brazos abiertos para expresar perplejidad. Así podríamos seguir hasta descifrar el significado de todos los emoticonos disponibles. Hay más de 1000 en WhatsApp, así que tendrías para rato.

Como en cualquier lenguaje, la diferencia entre connotación y denotación también tiene su parte en el proceso, y hay emojis que no significan exactamente lo que el icono parece decir , sobre todo si lo combinas con otros. Por ejemplo, a nadie se le escapa ya qué sugieren los tres fueguitos seguidos Instagram (una tirada de fichas), y a su vez, el icono de la cara sonriente del revés tiene un significado que no te esperas .

Tan cierto es que el uso de ciertos emojis para ciertas situaciones parece evidente, como que muchos los utilizamos de forma incorrecta porque no hemos investigado exactamente qué significan y qué clase de información estamos mandando cuando los utilizamos. Por sí solo, el emoji de la mano con el pulgar y el índice en forma de O no significa nada por sí solo, pero si fueras añadiéndole indiscriminadamente el emoji de la mano en forma de pistola, estarías diciéndole al mundo o a la persona: “Quiero hacer gatos contigo”. Ambos iconos, juntos, forman un mensaje codificado.

Con el emoji de la cara sonriente del revés no es tan sencillo saber qué significa, y hay que remontarse atrás en el tiempo para encontrar un precedente. El ‘Upside Down Face’, como se le llamó originalmente, fue parte de Unicode , y más tarde, en 2015, fue introducido como emoji en los teclados y ordenadores de todo el mundo. Por muy nueva que te parezca la cara sonriente del revés, en realidad la llevamos utilizando unos cuantos años .

Sin embargo, si hablamos de lo que transmite, el significado es levemente distinto. Normalmente, las personas que utilizan correctamente este emoji lo colocan en el chat para mostrar sorpresa e ironía al mismo tiempo. Lo que en el original era ese encogerse de brazos que expresa cosas como “what the fuck”, “a mí no me preguntes”, “yo qué sé, patatas”, en el moderno también, con esa sonrisa dada la vuelta que expresa también desconcierto y perplejidad, al mismo tiempo que juego, broma y no tomarse la vida demasiado en serio. Esa cara que lo mismo sonríe con un poco de tristeza por un mensaje de madrugada de tu crush, o que estás muy content_ pero la carita sonriente del derecho te parece demasiado evidente.