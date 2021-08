En 2021, Instagram no engaña a nadie con sus métricas. Récord absoluto en España con más de 15 millones de usuarios activo s, según los datos que ofrece The Social Media Family, y muchos de ellos aún con una pregunta que les atormenta más que una astilla debajo de la uña. ¿Hay alguna manera fiable de saber quién mira nuestro perfil y nuestras fotos de “aquí, sufriendo”? ¿Cómo podemos localizar a estos espías que ya son familia (digital)?

La popular red social de los aguacates, los gatos y las eternas puestas de sol (más falsas que una realidad simulada en la que Donald Trump sigue siendo Presidente y la única tortilla de patata es la que está muy hecha) no tiene un atajo que nos permita acceder a estos datos . Si quieres saber quién visita tu perfil de Instagram tendrás que utilizar métodos alternativos . Hay pistas, pero te conviene saber identificarlas.

En primer lugar, olvídate de esas decenas de aplicaciones (Instadetector, Who cares with me, InstAgent) que te prometen un paraíso digital en forma de dato objetivo: quién ha visto tu perfil y cuántas veces. Lo máximo que obtendrás será una pizquita de ‘págame’ y otra de robo de tus datos con el correo electrónico de algún mandatario africano, pidiéndote un ingreso en su cuenta bancaria para operarse del corazón.