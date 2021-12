El pasado viernes 10 de diciembre se otorgaron The Game Awards, los premios más prestigiosos de la industria de los videojuegos. Después de la tibia edición online del pasado año, el evento volvió por todo lo alto con una espectacular ceremonia en de tres horas y media en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, en la que It Takes Two, el juego cooperativo de acción y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts, se llevó el GOTY que le coronó como el “Mejor Juego del Año”.